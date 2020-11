Calcio a 5, Serie A 2: rinviati tre match causa Covid, non giocano Siac Messina e Cataforio

13 Novembre 2020 17:13

Tre match di calcio a 5 rinviati causa Covid in Serie A2: si fermano Siac Messina e Cataforio, tra le altre

La Divisione calcio a 5 ha rinviato la partita Orsa Viggiano-Siac Messina, valevole per la quinta giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5, che si sarebbe dovuta giocare domani (sabato 14 novembre, ndr).

“Con riferimento all’emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covid-19 – si legge nella motivazione ufficiale – preso atto della comunicazione della Società A.S.D. Siac Messina pervenuta il 13 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del campionato nazionale di serie A2”. Per lo stesso motivo non si disputeranno, sempre nel girone D, i match Cataforio-Pirossigeno Città di Cosenza e Gear Piazza Armerina-FF Napoli. Restano, quindi, in calendario solo tre incontri: Città di Melilli-Futsal Polistena, Bernalda-New Taranto e Bovalino-Regalbuto.