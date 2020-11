Calcio a 5, Meta Catania Bricocity: domani la sfida al Todis Lido di Ostia, le parole di capitan Musumeci

12 Novembre 2020 21:42

Calcio a 5, domani la sfida tra Meta Catania Bricocity e Todis Lido di Ostia: le parole del capitano Carmelo Musumeci

Ultimo allenamento intenso e ricco di spunti in casa Meta Catania Bricocity. Coach Samperi cerca la cura del particolare insieme all’attenzione da parte di coach II Seby Giuffrida nelle soluzioni su palla inattiva. Domani la Meta Catania Bricocity cercherà i primi tre punti di stagione contro una squadra ostica come Todis Lido di Ostia. Fischio d’inizio al Palavolcan alle ore 16:30 con Musumeci e compagni che vogliono assolutamente raccogliere il giusto premio dopo le tre prestazioni senza punti.

“Siamo pronti per la sfida – afferma il capitano rossazzurro Musumeci – abbiamo corretto tanti difetti in queste settimane di lavoro. Sappiamo cosa dobbiamo fare e domani cercheremo di applicare la mole di lavoro profusa in questi giorni. Il gol è importante – chiude Musumeci – ma credo sia secondario rispetto ai tre punti. Vogliamo la vittoria e faremo di tutto per conquistarla nonostante un avversario che sa quello che vuole come Todis Lido di Ostia”.