Calabria, Zuccatelli diventa “vittima” del web: i meme social più divertenti sul neo commissario alla sanità [GALLERY]

8 Novembre 2020 17:53

Il mondo dei social ha preso di mira Giuseppe Zuccatelli, neo commissario alla sanità in Calabria: ecco i meme più virali

Il Ministro Speranza ci ha messo la faccia difendendo Giuseppe Zuccatelli, il nuovo commissario alla Sanità in Calabria. Il video però che ha iniziato a circolare già da questa mattina (in cui sostiene la frase “per prenderti il virus devi baciare un positivo con la lingua per 15 minuti”) lo ha già reso “famoso” agli utenti del web, che adesso lo hanno preso di mira. Sui social infatti è diventato il protagonista di alcuni meme ironici, che col passare delle ore diventano sempre più virali. In alto la FOTO GALLERY con le immagini più divertenti.