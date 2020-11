Calabria, Zuccatelli torna sulla gaffe delle mascherine: “ho detto una “pataccata” e l’ho pagata a caro prezzo” [VIDEO]

27 Novembre 2020 13:56

Sanità in Calabria, Zuccatelli si pente delle sue dichiarazioni: “Quel video è del 27 maggio, normale che a novembre abbia avuto un effetto esplosivo”

Giuseppe Zuccatelli, commissario per la Sanità in Calabria per pochi giorni, risponde durante il programma Piazza Pulita, in onda su La7, alle critiche seguite al video in cui parla dell’inutilità delle mascherine: “A ripensarci, con quelle parole non mi sono piaciuto affatto in quel video. Ma io sono già stato condannato con sentenza passata in giudicato. Adesso sono nella fase della riabilitazione. In quel video, che è stato girato il 27 maggio, era ancora valida la documentazione dell’Oms dove si affermava che la mascherina per i soggetti sani non serviva. Ovvio che a novembre quella roba lì abbia avuto un effetto esplosivo. Ho detto una “pataccata” e l’ho pagata a caro prezzo, ma stavo parlando a tre persone, non è una dichiarazione detta in mondovisione”.