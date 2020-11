Calabria “zona rossa”, in alcuni casi è possibile spostarsi dal proprio Comune per fare la spesa: ecco quali

18 Novembre 2020 19:16

Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti, quindi in alcuni casi lo spostamento da un comune all’altro è consentito anche nelle Regioni “zona rossa” come la Calabria

Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? E’ questa una delle domande più frequenti che i cittadini calabresi, confinati ormai da diversi giorni alla “zona rossa”, hanno iniziato a chiedersi. Per tale motivo, pubblicato nella sezione “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”, visibile sul sito ufficiale di Palazzo Chigi, è stata riportata la seguente risposta: “Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”.