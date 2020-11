Calabria “zona rossa”, la Lega: “è un atto politico”

4 Novembre 2020 21:55

Calabria “zona rossa”, la Lega: “oggi il Governo ha mostrato di strumentalizzare l’emergenza sanitaria per motivi politici”

“Oggi il Governo ha mostrato di strumentalizzare l’emergenza sanitaria per motivi politici. Nonostante le continue interlocuzioni del presidente f.f. Spirlì, non sono state chiarite le motivazioni che hanno portato a inserire la Calabria nelle aree rosse. È un danno irreparabile per l’economia di una regione che non ha al momento un tasso di contagi né di occupazione delle terapie intensive tale da giustificare questa scelta. Siamo davanti a una scelta inquietante, forse fatta per giustificare l’azione autoritaria di voler governare la Regione in modo parallelo attraverso la proroga del decreto Calabria. Questa azione violenta e lesiva per la Calabria non la accetteremo passivamente”. Questa la nota congiunta della Segreteria Regionale, del Gruppo regionale, degli amministratori locali e delle segreterie provinciali della Lega Calabria.