Calabria “zona rossa” e l’ultima clamorosa fake news: nessun comunicato stampa del Governo ha mai accusato la Regione, anche perchè le responsabilità di posti letto e assunzioni sono tutte di Conte, Speranza e Arcuri [FOTO]

6 Novembre 2020 11:16

Un post totalmente falso è iniziato a circolare sui social creando confusione tra la gente e generando ulteriori polemiche

Una clamorosa immagine fake sta circolando da alcune ore sui social. In molti sono cascati nel tranello della rete ed hanno iniziato a condividere un presunto “comunicato stampa del Consiglio di Ministri n.59”, il quale reindirizzerebbe al portale ufficiale del Governo dove viene esplicitamente spiegato il motivo per il quale “la Calabria è stata dichiarata zona rossa”. Oltre a trattarsi in modo abbastanza evidente di una bufala, visto che facendo una semplicissima ricerca su google si trova subito che il comunicato n.59 non fa alcun riferimento alla Calabria ma si occupa delle tema “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (decreto-legge)”, è un chiaro attacco alla politica regionale: nel post creato ad hoc per creare confusione tra la gente, si attribuiscono diverse colpe alla Regione Calabria, scaricando tutta la responsabilità sulla politica locale ed escludendo in pratica l’inefficienza di quella nazionale e dei commissari.

Invece tutte le responsabilità sulla gestione dell’emergenza sono del Governo centrale, del premier Conte, del Ministro Speranza e del commissario Arcuri. Nessun ente locale può assumere o costruire posti letto se non arriva l’esito dei bandi, fatti il 9 ottobre, e ancora in attesa di risultato. Come avvenuto nelle occasioni precedenti, si consiglia sempre di verificare la veridicità delle notizie che circolano sui internet, soprattutto quando queste non giungono da fonti non verificate. In questi casi è necessario informarsi soltanto dai siti ufficiali delle istituzioni o da giornali attendibili prima di credere a tutto ciò che viene spiattellato sulle piattaforme social.