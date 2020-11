7 Novembre 2020 15:46

Calabria “Zona Rossa”, Confesercenti denuncia Cotticelli e Speranza e chiede 30 milioni di euro di danni

La decisione di “Zona Rossa” in Calabria e le dimissione del Commissario ad Acta per la Sanità dopo le dichiarazioni alla trasmissione di Rai 3 “Titolo V” . Una diffida con richiesta di risarcimento danni, pari a 30 milioni di euro, e una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Catanzaro. E’ la durissima presa di posizione messa in campo dalla giunta di Confesercenti Area Calabria Nord. L’azione legale è affidata all’avvocato Alessandro Ferrara.