Calabria “zona rossa”, Cannizzaro durissimo alla Camera: “revocate subito il decreto e poi dimettetevi tutti in massa, dopo questa beffa non so se proteste rimarranno pacifiche” [VIDEO]

6 Novembre 2020 14:51

Calabria “zona rossa”, l’intervento alla Camera dell’on. reggino Francesco Cannizzaro è durissimo rispetto al Dpcm del Governo: “scelta politica discriminatoria, revocatela e poi dimettetevi in massa”

“L’unica zona rossa che dovevate decretare è a Palazzo Chigi, per manifesta incapacità e inadeguatezza“: è durissimo l’intervento dell’on. Francesco Cannizzaro, deputato reggino di Forza Italia che ha parlato di “scelta folle e scellerata, di natura politica e profondamente discriminatoria. Ho chiesto al Presidente facente funzioni Spirlì di impugnare l’ordinanza del Ministro Speranza al TAR per dare discontinuità a una scelta così sbagliata. E’ una beffa che avete fatto nei confronti dei calabresi per mascherare l’altra beffa a danno della Calabria, perpetuata proprio nelle scorse ore, con la proroga del commissariamento della Sanità con cui il Governo ha confermato gli stessi commissari che lo stesso Governo dice che non sono stati in grado di raggiungere i risultati. Stanno lì’ solo ad occupare delle poltrone. Attenzione, in Calabria ieri da Reggio a Cosenza, Crotone e Catanzaro, migliaia di persone sono scese in piazza in modo pacifico, ma quello che succede da domani non lo so. Revocate questa misure e poi dimettetevi tutti in massa“.