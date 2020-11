“Calabria tra emergenze e futuro”. Ripartono le dirette di ‘Spinoza’, Klaus Davi primo ospite

17 Novembre 2020 21:14

A partire da mercoledi 18 novembre via al secondo ciclo di ‘Spinoza Web edition’, serie di dirette che vedrà ospiti protagonisti della vita imprenditoriale, artistica, politica, legata ai media e istituzionale di Reggio Calabria

Il progetto di Spinoza torna protagonista sul web. A partire da mercoledi 18 novembre via al secondo ciclo di ‘Spinoza Web edition’, serie di dirette che vedrà ospiti protagonisti della vita imprenditoriale, artistica, politica, legata ai media e istituzionale di Reggio Calabria. Nel primo ciclo di dirette, numerosi e autorevoli gli ospiti intervenuti, adesso si riparte in un contesto socio-economico purtroppo simile a quello che Reggio e l’intera Calabria hanno dovuto affrontare durante il primo lockdown. Se possibile, la disastrosa situazione sanitaria con la ‘telenovela’ riferita alla nomina del nuovo Commissario ha peggiorato lo stato delle cose. Affrontare con coraggio e determinazione uno dei momenti più difficili della storia recente per l’Italia intera e Reggio Calabria nello specifico, con la speranza di ripartire il prima possibile. Per farlo però servono idee, entusiasmo e spirito di collaborazione. Questa la filosofia alla base del nuovo progetto di Spinoza, associazione che ha nel suo dna l’obiettivo di divulgare progetti propositivi per lo sviluppo innovativo del tessuto sociale. L’ideatore di Spinoza Sasha Sorgonà e il giornalista Pasquale Romano ospiteranno nel primo appuntamento (mercoledi 18 novembre alle ore 19.00) il giornalista e massmediologo Klaus Davi, già candidato a sindaco di Reggio Calabria. klausCome seguire le dirette di ‘Spinoza Web edition?’ Semplice, basta collegarsi su Facebook. Le dirette verranno trasmesse in contemporanea sulla pagina ufficiale di Spinoza e su ‘Quelli che Reggio Calabria’ grazie ad una partnership già verificatasi in occasione del primo ciclo di interviste.