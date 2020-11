Coronavirus: test antigenici a tutti i dipendenti delle Ferrovie della Calabria

4 Novembre 2020 20:16

La società FdC della Calabria ha adottato tutte le misure necessarie per tutelare i propri lavoratori e l’utenza adottando i provvedimenti previsti per contrastare l’emergenza da Covid-19.

Oltre alle misure di contenimento previste dai decreti e dalle ordinanze emesse fino ad oggi, la Società ha adottato un ulteriore provvedimento che prevede di far sottoporre tutti i propri dipendenti a test antigenici, per quanto non obbligatori.

Nelle diverse fasi di contenimento l’obiettivo delle FdC è sempre quello di tutelare la salute di operatori ed utenza, garantendo distanziamento di sicurezza e igiene costante dei mezzi e degli ambienti utilizzati da viaggiatori e dei propri dirigenti e dipendenti che si ringraziano per l’impegno profuso e la professionalità che stanno ancora una volta dimostrando in questo difficile frangente.