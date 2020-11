Calabria, Tansi sponsorizza Gino Strada: “la gente onesta ha bisogno di lui, l’unico a poter togliere la sanità dalle mani della ‘ndrangheta”

16 Novembre 2020 11:29

E non mancano le critiche al presidente facente funzioni Nino Spirlì

“Sanità in Calabria, la #STRADAGIUSTA è Gino Strada, l’unico in grado di togliere la Sanità calabrese dalle mani della ‘ndrangheta! Strada, nemico giurato del PUT (Partito Unico della Torta) che da anni sta saccheggiando la Calabria”. Ad affermarlo tramite il proprio account Facebook è Carlo Tansi. L’ex presidente della Protezione Civile, tra i personaggi più votati nel sondaggio “Il Commissario lo scegliamo noi!”, si è espresso sulle ultime dichiarazioni di Gino Strada: “le sue parole fanno riflettere i Calabresi. Fanno chiarezza su un limbo in cui la Calabria si trova da giorni. Dal Governo centrale segnali di disinteresse verso il popolo Calabrese. Tragedia e commedia si incrociano tra commissari che sono la caricatura di loro stessi e il mediocre governatore Spirlì che denigra chi da una vita ha difeso la salute dei più deboli sotto le bombe: “Che c’entra Gino Strada in Calabria? Dobbiamo scavare pozzi?”. Con queste parole Spirli sprofonda nel pozzo della sua incapacità. Ma la Calabria onesta e bisognosa è con Gino Strada! Chi si è riempito la bocca del suo nome, ora faccia fatti. Altrimenti sarà l’ennesima prova che le forze politiche attuali sono solo la facciata di una realtà politica immutabile che pensa alla sanità come un affare da controllare”.