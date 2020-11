Calabria, arrivano Le Iene con “Ospedali da Incubo”: “questa sera capirete di più sul disastro della sanità”

10 Novembre 2020 21:20

Questa sera in onda su Italia 1 il servizio de Le Iene

Dopo lo scandalo sul generale Cotticelli e le vicende sul neo commissario Zuccatelli, la sanità in Calabria è tornata al centro della cronaca nazionale. Questa sera andrà in onda su Italia 1, durante il programma “Le Iene”, un servizio per la serie “Ospedali da Incubo”. A comunicarlo l’inviato Gaetano Pecoraro, che su Instagram ha pubblicato il seguente messaggio: “Questa sera andrà in onda un servizio a cui tengo molto. Sono tornato in Calabria, una terra che ormai amo come fosse casa. Per due anni ho raccontato il disastro sanitario di questa terra. Con l’aiuto di pochi ma coraggiosissimi calabresi avevamo reso noto tutto quello che c’era da rendere noto. Con Ospedali da incubo caddero diverse teste. Arrivò subito Cotticelli, l’ennesimo commissario della sanità spedito da Roma per risolvere tutto. Lo stesso che dopo due anni, passa come l’unico responsabile di una catastrofe lunga almeno due decenni. Questa sera il disastro lo vedrete da dentro senza filtri. E spero capirete di più questa triste storia”. La troupe si è recata all’interno dell’ospedale “Giovanni XXIII” di Gioia Tauro, ma anche all’interno degli uffici Asp di Reggio Calabria.