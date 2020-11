Calabria, Sofo: “temo che M5S e sinistra radicale usino Gino Strada per infiltrarsi nella giostra di potere della sanità regionale”

16 Novembre 2020 11:56

Sofo si pone diverse domande: “Ritengo molto strano l’attivismo di una figura istituzionale, che dovrebbe essere super partes, come il presidente della commissione antimafia (Morra), e invece si sbraccia così tanto per favorire un soggetto privato”

“Ieri sera da Giletti il senatore 5 Stelle Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia nonché uno dei più attivi sponsor di Gino Strada, ha detto che la gestione del sistema sanitario in Calabria dev’essere affidata a Emergency. Sostenendo addirittura che grazie a questa Ong scomparirà l’infiltrazione mafiosa. Dunque non si sta parlando del supporto all’emergenza Covid ma di una soluzione strutturale per la sanità calabrese, della quale secondo Morra Emergency dovrà diventare un “pilastro”. Tradotto significa che una parte del Governo vuole appaltare a una Ong – senza bandi o procedure di verifica sulle effettive competenze nell’ambito specifico di azione – la gestione di un sistema che vale diversi #miliardi di euro. E tanto tanto potere”. Lo riferisce tramite i propri account social Vincenzo Sofo. L’europarlamentare della Lega ha poi continuato: “Ora non voglio dubitare della capacità di Gino Strada ma poiché mi viene difficile pensare che sia l’unico manager esperto di sistemi sanitari esistente in Italia e mi viene ancor più difficile pensare che Emergency sia l’ente più esperto ed efficace in lotta alla mafia, mi chiedo: non è che Gino Strada sia la carta usata da 5Stelle e sinistra radicale per approfittare del caos in corso e infiltrarsi anch’essi nella giostra di potere della sanità calabrese? Perché ritengo molto strano l’attivismo di una figura istituzionale che dovrebbe avere un ruolo molto delicato, discreto e super partes come il presidente della commissione antimafia (Morra) e che invece si sbraccia così tanto per favorire un soggetto privato rispetto a tanti altri… Addirittura utilizzando in modo assolutamente fuoriluogo la bandiera della lotta alla mafia e minacciando in caso contrario che il 5 Stelle non voterà il Decreto Calabria”.