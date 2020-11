Calabria, il Senato ricorda Jole Santelli. Pd e 5Stelle non applaudono, la Lega attacca su Twitter [VIDEO]

26 Novembre 2020 20:30

La Lega contro Pd e M5s pubblica su Twitter il video

Una clamorosa mancanza di rispetto nei confronti di Jole Santelli. Non si potrebbe definire in altro modo il (mancato) gesto che ha visto protagonisti alcuni rappresentanti di Pd e M5S in Senato. Ieri l’Aula, su richiesta della Presidente Casellati, ha ricordato con un lungo applauso la defunta Presidente della Regione Calabria, al quale però non hanno partecipato i senatori di maggioranza. “Tutti abbiamo testimoniato il suo coraggio, il suo amore per la Calabria, un amore corrisposto. Con lei la Calabria ha perso una guida, un riferimento anche rispetto a quel concetto di legalità che oggi è stato più volte richiamato”, aveva aggiunto Casellati. Di seguito il VIDEO pubblicato sugli account Twitter della Lega.