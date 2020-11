19 Novembre 2020 23:19

Morra senza vergogna: “Calabresi hanno votato Santelli sapendo che aveva grave tumore, adesso non meritano aiuto, Calabria è irrecuperabile”. Salvini durissimo: “parole vomitevoli, chiedo immediate dimissioni”

Bufera su Nicola Morra, esponente del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Antimafia, dopo le dichiarazioni rilasciate a “Radio Capital”: “i calabresi hanno votato Santelli sapendo che aveva grave tumore, adesso non meritano aiuto, Calabria è irrecuperabile”. Matteo Salvini, leader della Lega, attacca il grillino: “Parole vomitevoli. Chiedo le immediate dimissioni di questo deficiente. Sbaglio? Un pensiero per la cara Jole Santelli”.