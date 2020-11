11 Novembre 2020 13:22

Salvini: “giusta la protesta dei sindaci calabresi contro il governo. Un’iniziativa clamorosa, innescata dopo troppe scelte sbagliate che hanno umiliato la Calabria”

“Tutti i sindaci calabresi chiedono lo stop al commissariamento della Sanita’ Regionale e saranno davanti a Palazzo Chigi il 19 novembre. Un’iniziativa clamorosa, innescata dopo troppe scelte sbagliate che hanno umiliato la Calabria. Conte non ascolta e non collabora ed e’ riuscito a unire nella giusta protesta tutti gli amministratori di tutti i colori politici. La Calabria non merita un malgoverno nazionale come questo”. E’ quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini.