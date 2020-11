Calabria, Salvini: “spero che il prossimo commissario alla sanità sia calabrese”

10 Novembre 2020 11:43

Calabria, le parole di Matteo Salvini in conferenza al Senato per presentare le proposte economiche della Lega

“Spero prossimo commissario sia calabrese, medici calabresi hanno guarito Boris Johnson, non entro poi nel merito dei nomi“. Lo dice Matteo Salvini, rispondendo in Senato a chi gli chiede della vicenda del commissario alla Sanità in Calabria. “L’ultimo nominato applica il principio del ‘fate l’amore non la guerra’, mi pare che la Calabria abbia bisogno di altro“, dice riferendosi a Giuseppe Zuccatelli. “Spero – conclude il leader della Lega – che il prossimo nominato sia calabrese, di Reggio, di Cosenza…”.