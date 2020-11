Calabria: Sainato interviene sulla predisposizione delle misure di accoglienza ospedaliera

18 Novembre 2020 17:23

Calabria: il Consigliere regionale Raffaele Sainato interviene sulla predisposizione delle misure di accoglienza ospedaliera

“Sono momenti delicati quelli che la Calabria sta attraversando nel contenimento della diffusione dei contagi da Covid 19 e nella predisposizione delle misure di accoglienza ospedaliera. In questo contesto abbiamo lavorato e continuiamo a farlo per un servizio effettivo delle USCA e, contestualmente, per potenziare la rete delle cure domiciliari dei pazienti che non necessitano di ricovero, valorizzando e rafforzando l’insostituibile funzione dei medici di base e dei pediatri di libera scelta”. Con queste parole è intervenuto il Consigliere Regionale Raffaele Sainato dopo il colloquio avuto quest’oggi con il Direttore del Dipartimento Regionale Salute, Francesco Bevere. “Accogliamo positivamente le rassicurazioni del Direttore Bevere sulla prossima sottoscrizione di una convenzione integrativa con i sindacati di categoria per consentire al personale sanitario di prossimità di affiancare le attività di diagnosi e di cura sul territorio. È necessario, ora, che le aziende sanitarie provinciali e, tra queste, quella di Reggio Calabria, procedano senza ulteriore indugio alle conseguenti attività, affinché il personale medico convenzionato di medicina generale e di pediatria, alla cui dedizione sul campo va il nostro plauso, possa essere operativo e interagire anche per tali prestazioni, tempestivamente ed in sicurezza, nella rete di contact tracing, presso i propri ambulatori e nelle strutture dedicate”.