Calabria, Ronzulli (FI): “prosegue la telenovela sul commissario alla sanità”

17 Novembre 2020 17:25

Calabria, Ronzulli: “Continua senza sosta la telenovela dei commissari alla sanità in Calabria. Il governo non ne azzecca una”

“Continua senza sosta la telenovela dei commissari alla sanità in Calabria. Il governo non ne azzecca una e dopo aver ignorato per mesi e mesi cosa accadeva alla sanità regionale ha collezionato una gaffe dietro l’altra. Da Cotticelli commissario per caso a Zuccatelli negazionista delle mascherine, passando per il rettore Gaudio al tanto corteggiato dal governo Gino Strada, che adesso sembra però indisponibile, c’è solo una certezza: a pagarne le spese, oltretutto nel corso di un’emergenza senza precedenti, sono i cittadini calabresi. E con questo governo tutti gli italiani”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.