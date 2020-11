Calabria, pubblicata la gara d’appalto per la manutenzione della pavimentazione sull’A2

27 Novembre 2020 16:10

Calabria, in gazzetta ufficiale pubblicata la gara d’appalto per la manutenzione della pavimentazione sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ per 50 milioni di euro

Anas (Gruppo FS italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, la gara d’appalto del valore complessivo di 50 milioni di euro per i lavori di manutenzione programmata dell’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. L’investimento rientra negli Accordi Quadro aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale e miglioramento delle condizioni di sicurezza nei tratti: Morano – Firmo, Cosenza – Altilia e Pizzo – S. Onofrio, per l’ importo complessivo di 50 milioni di euro – suddivisi in tre lotti. L’affidamento mediante la procedura di Accordo Quadro, consente l’esecuzione dei lavori con tempestività, senza dover espletare una nuova gara di appalto, con un risparmio di tempo e maggiore efficienza. Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14/12/2020.