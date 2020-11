Calabria, manifestazione davanti la sede della Regione a Catanzaro: “per tutti i calabresi: dignità!” [FOTO LIVE]

23 Novembre 2020 13:49

Le proteste dei cittadini che pretendono risposte concrete dal Governo dopo le ultime vicende riguardanti il discorso sanità

“Per tutti i calabresi: dignità!”. E’ questo quello che gridano le circa 200 persone che stanno manifestando a Catanzaro, davanti alla sede della Regione Calabria, per sollecitare soluzioni nei settori della sanità e dell’occupazione. I cittadini hanno bloccato il traffico stradale in segno di protesta. Sono tante e composite le rivendicazioni dei manifestanti, tra i quali ci sono i militanti dell’Usb e di altre organizzazioni sindacali, di movimenti apartitici, di esponenti di movimenti di destra e di sinistra, ambulanti, tirocinanti della giustizia. Tra le rivendicazioni il “no” agli ospedali da campo per privilegiare la sanità pubblica rispetto a quella privata e l’apertura degli ospedali dismessi e poco attivi, la garanzia su misure economiche che sostengono le imprese e l’occupazione. I manifestanti attendono l’arrivo alla Regione del ministro Francesco Boccia.

Momenti di tensione si sono registrati quando alcuni manifestanti hanno cercato di avvicinarsi all’ingresso principale della Regione: l’intervento e le mediazione della polizia, in assetto antisommossa, hanno convinto i manifestanti dal desistere alle loro intenzioni. Nel pomeriggio, il ministro delle Autonomie, Francesco Boccia, raggiungerà il capoluogo calabrese per presiedere, in collegamento video, la Conferenza Stato-Regioni.