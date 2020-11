5 Novembre 2020 13:55

Dpcm, protesta dei commercianti alla Cittadella regionale di Catanzaro: “il popolo ha fame”. Presenti anche alcuni operatori della sanità con cartelli su cui si legge: “Salute per tutti” e “Assunzioni subito”

Enormi polemiche in Calabria a causa della dichiarazione della zona rossa. Circa 200 persone si sono radunate nella tarda mattinata davanti al palazzo della Regione Calabria, a Catanzaro, per protestare contro il “lockdown”. All’iniziativa partecipano esponenti delle categorie economiche più colpite dalla crisi. Il presidente facente funzioni, Nino Spirlì, è sceso nella piazza della cittadella regionale e si è intrattenuto con alcuni dimostranti, informandoli di aver deciso, insieme alla Giunta, di impugnare il provvedimento che istituisce la zona rossa in Calabria. “Il popolo ha fame”; “Salute, lavoro, sogni non sono clementine”; “Meno spot più ospedali” sono alcuni degli slogan riportati sui cartelli esposti. Presenti anche alcuni operatori della sanità con cartelli su cui si legge: “Salute per tutti” e “Assunzioni subito”.