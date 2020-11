26 Novembre 2020 16:14

Il suo reportage in onda domani sera alle 21.10 su La7

Un viaggio all’interno dell’ospedale da campo dell’esercito a Cosenza. Tutto questo domani, venerdì 27 novembre, nel nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi “Zoro”, in onda in diretta dalle ore 21.10 su La7. Per il suo reportage il conduttore si è recato in Calabria anche per raccontare le difficoltà nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso. Si è poi spostato a Crotone per raccontare le conseguenze dell’alluvione.