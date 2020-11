27 Novembre 2020 18:24

Calabria: le parole di Narciso Mostarda, dirigente dell’Asl Roma6

“Non ho sentito il presidente Conte oggi. Se ho ricevuto nuove proposte? Assolutamente no, mi sembra chiara la mia posizione. Sto continuando a fare il mio lavoro, a contrastare l’emergenza Covid nella mia azienda. Non so nulla, non so cosa accadrà“. Lo dice a LaPresse Narciso Mostarda, dirigente dell’Asl Roma6, il cui nome sarebbe tornato sul tavolo oggi per svolgere il ruolo di commissario alla sanità in Calabria.