Dichiarazioni Morra, la sorella di Santelli: “è un pò confuso. Ha offeso non solo Jole ma tutti coloro che soffrono”

21 Novembre 2020 21:54

Dichiarazioni Morra, la sorella di Santelli: “ha offeso Jole, noi e chi soffre. Lui siede in Senato non per un diritto acquisito, ma per un diritto esercitato dai calabresi che lo hanno votato”

“Io reputo che il senatore Morra non abbia solo offeso Jole e noi sorelle ma migliaia di famiglie italiane che combattono e convivono contro questo male che debilita il fisico ed anche l’animo“. E’ quanto afferma inn un’intervista al Tg4, Paola Santelli, sorella di Jole. “Dobbiamo pretendere rispetto e supporto – prosegue- soprattutto da chi svolge ruoli istituzionali. Jole come altri rappresentano un esempio di forza, dignità e soprattutto la speranza di non dover rinunciare ai propri sogni”. “Forse non ha molto chiaro, è un pò confuso – sottolinea– lui siede in Senato non per un diritto acquisito, ma per un diritto esercitato dai calabresi che lo hanno votato. Per lui quel ruolo è un onere ed onore“. “Complotto? Su questo punto – conclude– preferisco non esprimermi ma credo ci sia anche un limite di rispetto nei confronti di chi lo ascolta e non sempre si può consentire di offendere l’intelligenza altrui”.