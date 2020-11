20 Novembre 2020 17:56

Calabria, Raciti (Pd): “non è la prima volta che Morra dimostra di non conoscere i principi fondamentali della nostra Costituzione. Non è nemmeno la prima che proviamo a spiegarglieli. E però la pazienza ha un limite”

“La Calabria è irrecuperabile ci spiega oggi Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia. E lo è a causa dei suoi cittadini che siccome sceglierebbero male i loro rappresentanti non meritano di essere aiutati. Tra i loro errori ci sarebbe persino aver votato una donna alla presidenza della regione nonostante i suoi problemi di salute. Sembrerebbe solo una uscita di cattivo gusto se non fosse che c’è la democrazia, col suo dovere primario di occuparsi di tutti i cittadini, a prescindere dalle loro preferenze politiche, ancor di più in una condizione cosi drammatica, a venire offesa”. E’ quanto afferma in una nota Fausto Raciti, parlamentare del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. “Non è la prima volta – prosegue – che Morra dimostra di non conoscere i principi fondamentali della nostra Costituzione. Non è nemmeno la prima che proviamo a spiegarglieli. E però la pazienza ha un limite”, conclude Raciti.