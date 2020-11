27 Novembre 2020 22:02

Pietropaolo (Fdi) sui danni del maltempo a Crotone: “Risposta immediata della Regione, governo nazionale faccia la sua parte”

“La Giunta regionale è al lavoro per dare immediato e concreto sostegno al territorio crotonese, duramente colpito dall’ondata di maltempo del 21 e 22 novembre scorsi”. E’ quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo, che ha preso parte insieme all’assessore Fausto Orsomarso alla riunione di giunta regionale tenuta nel municipio di Crotone lunedì scorso e successivamente, insieme al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Michele De Simone, ha effettuato una serie di sopralluoghi nelle zone più colpite da frane e alluvioni, dalla zona del Carmine ai territori di Strongoli e Melissa. “Abbiamo da subito portato all’attenzione del governo regionale un ‘dossier’ dei danni subiti dal territorio crotonese – spiega Pietropaolo -, che hanno riguardato il sistema viario e infrastrutturale, le attività agricole, tantissime attività commerciali e produttive. La risposta della giunta regionale è stata immediata, con lo stanziamento di circa 8 milioni di euro complessivi a favore del territorio. Stiamo seguendo con attenzione lo svolgimento delle procedure, che prevedono la quantificazione dei danni da parte delle amministrazioni locali e della protezione civile. Vogliamo provare con i fatti la nostra vicinanza e il nostro sostegno al territorio crotonese, e auspichiamo che anche il governo nazionale faccia la propria parte e non si dimentichi in fretta delle rassicurazioni fatte, dando supporto immediato alle amministrazioni e al sistema economico della provincia”.