Calabria: il 18 novembre audizione alla Camera Spirlì e Zuccatelli sulla sanità

16 Novembre 2020 12:20

Calabria: mercoledì 18 novembre alle 12 audizione Spirlì e Zuccatelli

Mercoledì 18 novembre, la commissione Affari sociali della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 12, Antonino Spirlì, vicepresidente della Giunta regionale della regione Calabria; ore 12.30 Giuseppe Zuccatelli, commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della regione Calabria. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare della Camera. Lo rende noto Montecitorio.