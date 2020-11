Calabria, Gratteri: “non condivido le parole di Morra su Santelli. Persone onesta, mai sentito il suo nome in un’intercettazione”

25 Novembre 2020 10:59

Il Procuratore Gratteri prende le distanze dalle dichiarazioni del Presidente Morra relative alla defunta governatrice Jole Santelli

“Ma uscito fuori il nome di Jole Santelli in alcuna intercettazione”. Sono le parole del Procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, ospite ieri nella trasmissione di “Dimartedì” (La7), quando si è trovato a commentare le frasi del presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra. “Io ho conosciuto l’onorevole Santelli nel 1994, quando era sottosegretario alla Giustizia. In questi anni di magistratura ho chiesto e ottenuto migliaia di intercettazioni telefoniche e ambientali. Nelle intercettazioni che ho fatto ce ne sono centinaia che riguardano politici calabresi. La Santelli non è mai uscita in una intercettazione. Mai due faccendieri hanno detto ‘andiamo dalla Santelli’ o altri politici hanno detto ‘la facciamo come intermediaria’. Quindi, io l’ho conosciuta come una persona perbene e onesta”, ci tiene a specificare Gratteri.

Il Procuratore infine conclude: “Uno può anche non condividere le idee politiche, può essere di sinistra di destra o di centro, però io l’ho conosciuta come persona onesta. Detto questo, secondo me Morra non avrebbe dovuto dire quella frase, ma io lo conosco da pochi anni e posso dire che anche lui è impegnato, crede nella lotta alla mafia e al malaffare. Morra non è uomo di mediazione ma non condivido quello che lui ha detto”.