“Calabria figlia di un dio minore”, la riflessione di Giovanna Cusumano

18 Novembre 2020 14:52

“Pandemia e debito sanitario, Calabria figlia di un dio minore”, la riflessione dell’avvocato Giovanna Cusumano

“Il segmento nel quale emerge gravemente la disparità tra le Regioni del Sud e quelle del Nord del Paese, è la qualità dei diversi sistemi sanitari. Le storiche differenze negli indicatori di qualità dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini dalle Regioni, hanno, inevitabilmente, accresciuto le diseguaglianze nell’accesso alle cure sanitarie, come ben noto ormai alla stampa nazionale e soprattutto a circa duemilioni di calabresi, moltissimi dei quali, ogni anno, sono costretti all’ emigrazione ospedaliera, pur in presenza di eccellenti professionisti della sanità. Sta proprio nella suddetta diseguaglianza di accesso alle cure sanitarie, la conseguenza più immorale della fallimentare politica sanitaria governativa, che ha reso la speranza di vita dei suoi cittadini più bassa rispetto alla media degli italiani”. E’ quanto afferma l’Avv. Giovanna Cusumano. “Ma se è certamente vero – prosegue- che il ruolo delle Regione Calabria nella gestione del sistema sanitario è sempre stato rilevante, è, altresì, vero che non è più procrastinabile una seria assunzione di responsabilità da parte del Governo e dell’intero Sistema Sanitario Nazionale, atteso il divario della spesa sanitaria pro-capite tra le diverse regioni del Paese, quale diretta conseguenza di una iniqua distribuzione delle risorse a favore delle regioni del Nord. Infatti, come emerge dal rapporto Svimez 2019, al Sud la spesa sanitaria è inferiore del 25% rispetto al Centro-Nord e questo risultato non è imputabile soltanto al minor gradimento dei servizi sanitari del Sud, ma anche alla meno consistente dotazione di posti letto nelle strutture ospedaliere. Quanto emerge dal rapporto Svimez 2019 per la Regione Calabria, si può, tanto puerilmente quanto efficacemente, cosi tradurre nella necessità, ormai indifferibile, di aumentare i posti letto e assumere personale sanitario, onde evitare che la Calabria sia una perenne “zona rossa”.