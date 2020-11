Calabria, Fem.In: “il video di Zuccatelli sulle mascherine risale a maggio”

9 Novembre 2020 12:39

Le parole delle attiviste Fem.In Cosentine in Lotta sulla dichiarazione di Zuccatelli

“Il video in cui si vede il neo-commissario ad acta per la sanità in Calabria Giuseppe Zuccatelli fare affermazioni sull’inutilita’ dell’uso delle mascherine nel contrasto al Covid risale al maggio scorso”. Lo affermano le attiviste Fem.In Cosentine in Lotta. Secondo quanto affermano le attiviste in un post su Facebook, il video e’ stato girato da una di loro nel corso di un incontro avvenuto nella sede Asp di Cosenza, quando Zuccatelli era commissario dell’Azienda sanitaria provinciale, per chiedere la riapertura dei poliambulatori proprio dopo il lockdown e sarebbe stato girato con il consenso dello stesso commissario. “Tant’e’ che le riprese – scrivono le attiviste di Fem.In – sono evidentemente ravvicinate e ben centrate sul volto di Zuccatelli. Il tavolo non era affatto un’interlocuzione privata“.