6 Novembre 2020 22:24

Tragedia in Calabria: escursionista muore cadendo in un burrone. Corpo recuperato dai vigili del fuoco

Tragedia in Calabria dove un uomo è morto cadendo in un burrone mentre stava cercando funghi nel comune di Petronà. La vittima, un 57enne, ieri mattina si era incamminato da solo lungo un sentiero ma per cause in corso di accertamento sarebbe scivolato finendo in un burrone. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era già morto. Il cadavere è stato recuperato dai Vigili del Fuoco.