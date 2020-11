7 Novembre 2020 13:36

Calabria, dimissioni Cotticelli: le parole della deputata Maria Tripodi

“Il governo non tergiversi. La soluzione per sostituire il Commissario Cotticelli è a portata di mano, il suo nome è Guido Bertolaso”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Maria Tripodi. “La Calabria – continua – merita una figura di primo piano, un professionista serio e competente che ha dimostrato con i fatti di saper gestire ogni emergenza. Si abbia il coraggio di voltare pagina, abbandonando le vecchie logiche che hanno portato a nomina inappropriate.