Calabria: il Maestro Gerardo Sacco è guarito dal Covid

9 Novembre 2020 21:09

Calabria: il maestro orafo Gerardo Sacco, risultato positivo al Covid nelle scorse settimane, finalmente è guarito

Il maestro orafo Gerardo Sacco, risultato positivo al Covid nelle scorse settimane, finalmente è guarito. “Sono felice di aver affrontato e superato l’ennesima prova a cui la vita mi ha sottoposto. Devo riconoscere che la vostra amicizia e il vostro calore mi hanno aiutato davvero tanto” afferma ringraziando tutti coloro che gli sono stati vicino in ogni modo e hanno rappresentato per lui una goccia di ossigeno durante giornate difficili. Dopo la degenza presso l’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e la convalescenza nella sua abitazione a Crotone, Sacco è pronto a mettersi alle spalle quest’avventura per riprendere il cammino da dove si era fermato.