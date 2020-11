“Calabria, commissari in fuga”: la Rassegna Stampa di oggi mercoledì 18 Novembre [VIDEO]

18 Novembre 2020 08:15

Rassegna Stampa: gli argomenti che trovano spazio oggi, mercoledì 18 Novembre 2020, sui principali giornali del Paese

“Sacrifici per salvare il Natale“, “Conte nel caos, di flop in flop“, “Calabria, commissari in fuga. Conte: la colpa è mia“, “Conte, scudo su Speranza: in Calabria è colpa mia“: questi alcuni dei titoli che campeggiano oggi, 18 Novembre 2020, sui principali giornali del Paese.

Ecco la rassegna stampa.