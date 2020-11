23 Novembre 2020 13:27

Calabria, le parole del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia

“Con la famiglia di Iole bisogna solo scusarsi e ringraziare le sorelle Roberta e Paola per il lavoro eccezionale che lei ha fatto in questi anni dentro le istituzioni e in Regione Calabria. Sono venuto qui anche per ribadire questo, a Cosenza ne abbiamo parlato con il sindaco Occhiuto e il governo si è già espresso”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia a Crotone dove ha svolto un sopralluogo.