Calabria, un barista strappa la tessera elettorale per protesta: “ecco la mia fiducia nello Stato!” [VIDEO]

7 Novembre 2020 10:37

I proprietari dei bar sono tra le categorie più penalizzate dalle decisioni emanate dal Governo con l’ultimo Dpcm

Una particolare protesta è avvenuta all’interno di un locale di Corigliano Rossano. Il proprietario di un bar, costretto a chiudere la serranda della propria attività dopo l’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, che ha attribuito la “zona rossa” alla Calabria, ha registrato un VIDEO (in basso il link) mentre strappa la propria tessera elettorale. “Ecco. Questa è la fiducia che ho nella politica della mia città, della mia Regione, del mio Stato”, ha affermato il commerciante. E’ in generale il sentimento di rassegnazione ad aver colpito la popolazione calabrese nelle ultime ore, soprattutto per le piccole imprese locali che oltre al danno stanno adesso subendo anche la beffa.