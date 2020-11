Calabria: arriva il percorso di sensibilizzazione per combattere la depressione

4 Novembre 2020 11:31

Calabria, venerdì 6 novembre ore 11.30-13.00 percorso di sensibilizzazione per combattere la depressione

La depressione è ormai riconosciuta come la prima causa di disabilità a livello globale. È una malattia che ha un notevole impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre e che comporta altresì un enorme dispendio di risorse socio-economiche. Per combattere questa malattia e superarne gli stigmi, risulta quindi importante fare rete sul territorio coinvolgendo gli attori istituzionali e sanitari.

Per questo arriva in Calabria il percorso di sensibilizzazione “Uscire dall’ombra della depressione”, organizzato da Fondazione Onda e patrocinato dalla Regione Calabria, da SIP – Società Italiana di Psichiatria, da SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, da Cittadinanzattiva e da Progetto Itaca, con il contributo incondizionato di Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson. L’obiettivo dell’iniziativa, che ha già fatto tappa in Campania, Lazio, Lombardia, Sicilia, Piemonte, Veneto, Puglia, Emilia-Romagna e Sardegna, e raggiungerà come ultima tappa di quest’anno la Toscana, è quello di promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale.

Parteciperanno:

Francesco Bevere, Direttore Generale, Dipartimento tutela della salute, politiche sociali e integrazione socio sanitaria, Regione Calabria

Sinibaldo Esposito, Presidente 3a Commissione Sanità, Regione Calabria

Loredana Bergamini, Direttore medico, Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson

Pasquale De Fazio, Professore Associato di Psichiatria, Università Magna Graecia di Catanzaro, Direttore U.O. di Psichiatria, A.O.U. Mater Domini di Catanzaro

Adele Emanuela De Francesco, Direttore U.O. Farmacia, A.O.U. Mater Domini, Catanzaro

Felicia Giagnotti Tedone, Presidente Fondazione Progetto Itaca

Antonio Guerra, Presidente Sez. di Catanzaro, Società Italiana di Medicina Generale

Rosina Manfredi, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Lamezia Terme, ASP Catanzaro

Claudio Mencacci, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Onda e Presidente Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia

Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda

Nicoletta Orthmann, Coordinatore medico-scientifico Onda

Emilio Russo, Professore associato di Farmacologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università Magna Grecia di Catanzaro

Michele Zoccali, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, ASP Reggio Calabria