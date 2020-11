19 Novembre 2020 20:52

‘Ndrangheta, Spirlì: “leggo dalla stampa degli arresti di Tallini, le accuse sono gravi, io ho piena fiducia nella magistratura”

“Leggo dalla stampa degli arresti di Tallini, le accuse sono gravi, io ho piena fiducia nella magistratura, in Gratteri, per cui aspettiamo l’evolversi della situazione, sperando che si possa arrivare al più presto alla verità”. E’ quanto afferma all’AdnKronos, Nino Spirlì, presidente reggente della Calabria. “Le istituzioni non patiscono le pene degli umani, vanno avanti secondo le regole, noi continuiamo ad andare avanti, a barra dritta”, conclude.