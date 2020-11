Calabria: 16 persone indagate per detenzione e vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti

7 Novembre 2020 14:03

Calabria, il provvedimento è esito di articolate attività d’indagine condotte nell’abitato ai piedi di Monte Covello tra la fine del 2016 e l’inizio del 2018

Nella mattinata del 7 novembre i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno proceduto a notifica di avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di 16 indagati, ritenuti a vario titolo coinvolti, anche in concorso, in attività di detenzione e vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è esito di articolate attività d’indagine condotte nell’abitato ai piedi di Monte Covello tra la fine del 2016 e l’inizio del 2018, denominate “Dietro il corso” e “Pietra dei Monaci”, nel corso delle quali i Carabinieri hanno operato anche con servizi di osservazione e pedinamento. L’attività investigativa ha permesso di rappresentare all’Autorità Giudiziaria la diffusione di stupefacenti tra i giovani girifalcesi, nei pressi della via principale della cittadina e nei vicoli del centro storico, riscontrata da arresti in flagranza e dal sequestro di marjuana, cocaina ed eroina.