Cacciotto e Gioveni: “l’ex caserma Gasparro di Messina come la ex caserma militare Rossani di Bari. Acquisizione e riconversione”

18 Novembre 2020 09:21

Cacciotto e Gioveni: “l’ex caserma militare di Bisconte, nota anche come ex caserma Gasparro, è stata il “tormentone” dell’estate messinese 2020″

“La ex caserma militare di Bisconte, nota anche come ex caserma Gasparro, è stata il “tormentone” dell’estate messinese 2020″. Esordiscono così il consigliere della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto ed il collega Libero Gioveni al Consiglio Comunale. “Tutti ricordiamo la fuga dei migranti dalla ex caserma, la paura più che legittima dei residenti e le prese di posizione del Sindaco De Luca, anche grazie al quale a fine agosto la struttura militare di Bisconte è stata svuotata, continuano i due esponenti di Fratelli d’Italia. Adesso però è il momento che sulla ex caserma si riaccendano i riflettori, dichiarano Cacciotto e Gioveni. Il Sindaco De Luca aveva fatto sapere che avrebbe percorso l’iter affinché la ex caserma entrasse nella disponibilità diretta del Comune di Messina e dunque concessa dal Ministero della Difesa, convertendola per finalità culturali, ricreative, sportive e sociali. Si tratta, dichiarano i consiglieri, dell’idea che da sempre abbiamo avuto della ex caserma: realizzare un polo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, del tempo libero che possa servire ai residenti ed in generale a tutta la città. L’unica cosa che non va fatta è lasciare marcire nel dimenticatoio una struttura che può rappresentare indubbiante una risorsa per l’intera città. L’auspicio che quanto prima il Sindaco e l’Amministrazione Comunale possano fare conoscere alla città strategie e programmi per l’acquisizione dell’immobile e la sua valorizzazione. Basta guardare alla vicina Bari che si è resa protagonista della riconversione e valorizzazione della ex caserma Rossani oggi trasformata in un polo sportivo, del tempo libero, sociale e culturale. In un post su Facebook di pochi giorni fa il sindaco di Bari e presidente ANCI Antonio De Caro così ha scritto: “In questi giorni è stata tolta l’impalcatura che negli ultimi mesi ha impacchettato l’ex caserma Rossani. Oggi la vediamo così, restaurata, bellissima, pronta a ospitare il polo bibliotecario regionale e affacciata su quello che sarà uno dei parchi più grandi della città”. “Uno spazio chiuso e inaccessibile per anni sta per diventare un luogo dedicato alla cultura, allo sport e al tempo libero. Un luogo da vivere quando finalmente potremo tornare a stare insieme. Vederla così, finalmente, un po’ mi emoziona. :)” https://www.facebook.com/137412233027116/posts/3037611606340483/ https://www.bariinnovazionesociale.it/parco-urbano-polo-arti-caserma-rossani-fuksas/ Ecco, concludono Gioveni e Cacciotto, quanto fatto a Bari dimostra che se c’è la volontà le cose si possono fare e Messina merita che la ex struttura militare venga aperta alla città intera con una sua totale riconversione e rivalutazione”.