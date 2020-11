Boxe – Esordio disastroso per l’ex NBA Nate Robinson: lo YouTube Jake Paul lo mette ko [VIDEO]

29 Novembre 2020 13:52

Esordio disastroso nella boxe per l’ex cestista NBA Nate Robinson: lo YouTuber Jake Paul lo mette ko nel secondo round e Snoop Dogg lo deride

Quella di ieri è stata la notte di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., ma prima del match fra i due pesi massimi si è disputato un altro incontro che aveva creato grande hype alla vigilia: Nate Robinson vs Jake Paul. Ex cestista NBA il primo, YouTuber il secondo, non proprio due pugili di caratura eccelsa, ma due atleti che si sono impegnati per farsi un nome e magari costruirsi un futuro nella Nobile Arte. L’esordio di Nate Robinson però non è andato secondo i piani: in difficoltà fin dalla prima ripresa, Nate Robinson è finito ko al secondo round dopo aver subito un tremendo gancio destro. Snoop Dogg in telecronaca ha dato spettacolo, il web si è scatenato con meme e tweet taglienti per quella che è stata una ‘figuraccia’ sportiva.