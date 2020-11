Bologna – Tre uomini importunano la fidanzata di Skorupski, il portiere sui social: “venite quando ci sono io, merde!”

23 Novembre 2020 16:58

Tre uomini importunano la fidanzata del portiere del bologna Skorupski: il calciatore si sfoga duramente nelle storie Instagram

“Penso sia molto vigliacco da parte di 3 persone prendersela con una ragazza da sola col bambino e col cane. Oltre che non guardare, tenendo gli occhiali da sole, non avete nemmeno rivelato il vostro nome quando chiesto. L’educazione domani“. Con queste parole, contenute in una storia Instagram, Matilde, fidanzata del portiere Lukas Skorupski, ha denunciato di essere stata importunata da 3 persone mentre si trovava a passeggio con il cane e il figlio piccolo. Venuto a conoscenza dell’accaduto, Skorupski ha condiviso a sua volta la storia aggiungendo la frase: “merde, venite quando ci sono anche io, vi aspetto a braccia aperte!”.