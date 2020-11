Boateng sulla questione GOAT: “Messi più forte di Cristiano Ronaldo, vedendolo allenarsi ho pensato al ritiro”

25 Novembre 2020 15:29

Kevin-Prince Boateng rivela il suo pensiero sulla questione GOAT nel calcio: Messi più forte di Cristiano Ronaldo, in allenamento è impressionante

Kevin-Prince Boateng ha vestito diverse maglie in carriera, ma mai avrebbe pensato di indossare, seppur per pochi mesi, quella del Barcellona. Eppure KPB, ben lontano dagli standard della stagione dello scudetto con il Milan nel 2011, ha vestito la maglia blaugrana per 6 mesi nella stagione 2019. Nell’occasione l’ex rossonero si è allenato insieme a Lionel Messi, restandone fortemente colpito. Intervistato da DAZN a ‘Linea Diletta’, con Diletta Leotta, il calciatore che attualmente milita nel Monza ha spiegato: “i sei mesi a Barcellona sono stati incredibili: io all’inizio non ci credevo, pensavo mi cercasse l’Espanyol di Barcellona, non il Barcellona vero e proprio. Allenarmi con Messi mi ha lasciato senza parole: avevo sempre detto che Cristiano Ronaldo era il più forte del mondo, ma Messi è un’altra cosa, non è normale. Mi allenavo con lui e, per la prima volta nella mia carriera, mi sentivo scarso: faceva delle robe incredibili, mi veniva voglia di dire ‘lascio perdere, smetto di giocare’“.