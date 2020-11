Centri estetici chiusi, cosa serve per gambe lisce e manicure perfetta? Su Amazon tantissimi prodotti in offerta nella settimana del Black Friday

23 Novembre 2020 17:43

Benesse, cura del corpo e make up: Amazon mette in offerta tantissimi prodotti nella settimana del Black Friday

Con le nuove misure restrittive dell’ultimo Dpcm del 3 novembre, i centri estetici sono stati costretti a chiudere, mentre barbieri e parrucchieri possono continuare la loro regolare attività. Per questo motivo sono sempre di più le donne che vanno a caccia dei prodotti perfetti per la cura del corpo. Avendo anche maggior tempo a disposizione a causa del lockdown, che impedisce a molte di lavorare (purtroppo!) e non permette di uscire di casa se non per motivi di necessità, lavoro e salute, sono tantissime coloro che hanno iniziato a prendersi un po’ più cura di sè, compensando in qualche modo le loro sedute dalle estetiste.

Cerette fai-da-te, manicure e semipermanenti fatti in casa, ma anche luce pulsata, massaggi al viso e tanto altro. Per fare ciò però servono i prodotti adatti e su Amazon c’è veramente l’imbarazzo della scelta, a prezzi vantaggiosissimi grazie agli sconti della settimana del Black Friday.

Per quanto riguarda la cura del viso sono gettonatissime le spazzole per la pulizia del viso, su Amazon sono in offerta quelle di Foreo, ma anche di altri brand:

Non manca poi il necessario per unghie perfette! Su Amazon sono disponibili tantissimi kit per una manicure impeccabile, con lime, smalti semipermanenti e lampade UV:

Per quanto riguarda l’epilazione, invece, Amazon offre a prezzi scontati dispositivi a luce pulsata e Silk-epil:

Non mancano i prodotti di make up e cura del viso, con marchi del calibro di Maybelline New York, Revlon, L’Oreal, Pantene, Nivea e tanto altro.