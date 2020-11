Juventus, senza Cristiano Ronaldo è dura: il Benevento ferma i bianconeri sull’1-1 e boccia le scelte di Pirlo

28 Novembre 2020 20:08

Il Benevento ferma la Juventus sull’1-1: quinto pareggio stagionale per i bianconeri che senza Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo da Pirlo, fanno fatica

No Ronaldo, no party. Parafrasando lo slogan di una vecchia pubblicità con George Clooney si può riassumere Benevento-Juventus, partita che ha visto i bianconeri fermati per la 5ª volta in stagione sul pari, il secondo pareggio contro una neopromossa dopo il Crotone. Dopo la partita di oggi, la 9ª del campionato di Serie A, la Juventus ha più pareggi che vittorie e si trova al 5° posto in classifica con 17 punti complessivi. Al gol iniziale di Morata risponde la rete sul finire di primo tempo di Gaetano Letizia. Pareggio che boccia le scelte di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ha lasciato a casa Cristiano Ronaldo per un riposo concordato con il calciatore, visti i tanti impegni ravvicinati fra campionato, coppa e nazionale, senza avere però alternative di livello in panchina. La sua presenza, anche a partita in corso, avrebbe fatto comodo. Una scelta detta forse dalla troppa sicurezza nei mezzi di una Juventus che continua a mettere insieme risultati altalentanti e che, al netto dell’imbattibilità mantenuta in stagione, vede oggi i bianconeri addirittura fuori dalla zona Champions League.