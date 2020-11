Basket, JustMary Messina: firma l’under classe 2000 Badou Diop

19 Novembre 2020 16:25

La nota ufficiale dello JustMary Messina sull’ingaggio di Badou Diop

La JustMary Messina comunica l’ingaggio per la stagione 2020/2021 dell’atleta senegalese di formazione italiana croato Badou Diop.

Il giocatore classe 2000 è cresciuto nelle giovanili della Virtus Feletto dove ha esordito nei campionati senior nel 2015/2016 in serie D con 4 presenze per poi diventare protagonista in C Silver con 7,1 punti a gara in 27 uscite nel 2016/2017. Nel 2017/2018 5,5 punti a gara in 13 partite per poi spostarsi nella Basket Time Udine nella scorsa stagione. La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina ringrazia Giorgio Montano e Andrea Forti di PlayersGroup per la grande disponibilità.

“Sono un 4-5 di 200 cm stoppatore e difensore – si presenta Diop – nella scorsa stagione sono stato costretto a fermarmi per problemi al ginocchio, ma ora sono in perfetta salute e con tanta voglia di giocare dopo lo stop. Messina è una squadra ambiziosa e io ho tanta voglia di lavorare dopo essere stato costretto a giocare poche partite a Udine nella scorsa stagione. Ho esordito a 17 anni in C – conclude Diop – e non mi sono mai fermato fra campionati under e senior. Spero di potere rendere al meglio in questa nuova avventura”.