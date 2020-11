Basket in Carrozzina, sconfitta a Cantù per la Farmacia Pellicanò Bic: racconto e tabellino del match

13 Novembre 2020 22:23

Basket in Carrozzina, sconfitta pesante per la Farmacia Pellicanò Bic in casa di Unipolsai Briantea ’84 Cantù

Primo quarto nettamente appannaggio dei pluridecorati lombardi che, grazie a qualche meccanismo difensivo ancora da oleare per i reggini, allungano in virtù di tre contropiedi consecutivi salvo poi prendere il largo. Nella seconda metà del primo tempo, iniziato sulla stessa falsa riga del primo, i canturini raggiungono il massimo vantaggio sul 34-9 con la Farmacia Pellicanò che orgogliosamente reagisce pur sprecando qualcosina di troppo al tiro seppur dimostrando tenacia e determinazione e nessun timore reverenziale dinnanzi ad un avversario certamente più forte e più abituato a competizioni di rilievo. Il terzo quarto si apre con i reggini autori di un mini break di 4-0 che però non sortisce particolari effetti visto che presto Cantù raggiunge il nuovo massimo vantaggio +30 (54-22) con il quale chiude la frazione. Ultimo quarto di gara senza particolari emozioni con i lombardi che dilagano portandosi a +39 (65-26) ed i reggini che onorano l’impegno non lesinando energie mostrando temperamento pur dinnanzi ad una netta sconfitta. Il risultato finale di 68-31 sancisce il netto divario tecnico tra le due squadre.

Troppo forte Cantù per i reggini che hanno però onorato la propria presenza con una prova coriacea e determinata che lascia ben sperare per il loro primo campionato di serie A che, dopo il rinvio (la prima era prevista il 21 novembre), inizierà il 9 gennaio 2021. D’altro canto coach Cugliandro ha avuto modo di vedere i propri ragazzi per la prima volta impegnati in un test impegnativo e saprà far tesoro dell’esperienza acquisita contro un avversario importante. Sarà, dunque, finale Unipolsai Briantea ’84 Cantù-Santo Stefano Avis Porto Potenza Picena, con lombardi e marchigiani che si contenderanno (domattina alle 11:30, diretta su RaiSport) quello che, di fatto, sarà l’unico trofeo assegnato del 2020.

Unipolsai Briantea ’84 Cantù-Farmacia Pellicanò Reggio Bic: 68-31 (18-4; 16-6; 20-12; 14-9).

Unipolsai Briantea ‘84 Cantù: Makram n.e., Papi 10, Geninazzi 8, Esteche 2, Santorelli 4, Saaid 2, Berdun 12, Bassoli 2, Carossino 12, De Maggi 16, De Prisco n.e., Buksa 0. Coach: Riva.

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: Brandimarte 0, Rukavisnikovs 6, Ranales 12, Ivanov 0, Cardoso 6, Bundzins n.e., D’Anna 5, Billi 0, La Terra 2, Vaklinov n.e.. Coach: Cugliandro.

Arbitri: Zamponi, Matarazzo, De Sposati.

Esordio nel basket che conta per la neo promossa in A Farmacia Pellicanò Reggio Bic che ha affrontato, nella seconda semifinale della Final Four di Coppa Italia – la prima delle due non si è disputata per l’assenza della Deco Group Amicacci Giulianova e conseguente passaggio in finale per il Santo Stefano Avis Porto Potenza Picena -, la compagine detentrice del trofeo (e vincitrice delle ultime quattro edizioni) Unipolsai Briantea ’84 Cantù.