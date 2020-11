Basket Femminile, seconda vittoria stagionale per l’Alma Patti: grande rimonta contro Cus Cagliari e 69-60 finale

16 Novembre 2020 10:42

Basket Femminile, secondo brindisi in stagione per l’Alma Patti: il racconto e il tabellino della sfida

È un’Alma Patti vietata ai deboli di cuore quella che contro il Cus Cagliari “insacca” la seconda vittoria stagionale col punteggio di 69-60. Siciliane capaci di un’altra rimonta pazzesca, stavolta contro un avversario sulla carta più abbordabile, e finalmente in grado di concludere i 40′ di gioco con due punti che permettono di raggiungere proprio il Cus in classifica.

Patti contraddice il piano partita nel primo quarto e va subito sotto 14-21, rimanendo sfortunata al tiro, ma concedendo anche troppo alle ospiti guidate da Giulia Prosperi e le belle incursioni di Sara Saras. Nella seconda frazione manca gioco e le statistiche non sorridono alle padrone di casa, che continuano a subire tanto al tiro (Arianna Puggioni segna tre triple) e troppi rimbalzi in difesa. La forbice si allarga sul 24-36 per le ospiti alla fine del secondo quarto e ad apertura del terzo la cagliaritane volano sul +18 (26-46) dimostrando di poter far proprio l’incontro. A metà quarto però Marta Verona mette in campo talento ed esperienza, ruba rimbalzi già in mano alle avversarie, subisce fallo e va in lunetta portando, canestro dopo canestro, Patti sotto lo svantaggio in doppia cifra. La partita si riapre sul 42-52, Xaxa prova a gestire i campi nel quarto quarto, ma Ljubenovic è indispensabile soprattutto perché Caldaro esce dalla partita per 5 falli causa le incursioni di Verona (20 punti, 8 rimbalzi per lei, 50% al tiro con 100% da tre e ai liberi a fine incontro). A cambiare volto alla gara ci pensa però Rosa Cupido: la play campana si mette in proprio e realizza prima sei punti consecutivi e poi va in lunedì per il +2 Patti. Il Cus è costretto a gestire gravato dal bonus già dopo 2′ dell’ultima frazione, ma soprattutto subisce la pallacanestro giocata da Cupido, semplicemente brava ad attaccare l’avversario proprio per sfruttare il vantaggio del bonus. La parità a 56 arriva quando mancano ancora 5′ al termine della partita ed è qui che diventa determinante la difesa tosta di capitan Mariana Kramer su Ana Ljubenovic. La slovena è costretta a lasciare il campo per cinque falli, mentre tutta l’Alma serra le maglie della difesa senza concedere più margini alle avversarie. Rosa Cupido realizza il ventiseiesimo punto della gara (concluderà la partita anche con 4 rimbalzi, 2 assist e 2 palloni recuperati e il 92% ai liberi) mentre Patti soffre meno a rimbalzo grazie all’atletismo di Rossana Boccalato. Il canestro di Virginia Galbiati mette il sigillo alla partita permettendo a tutti i tifosi collegati in streaming di poter festeggiare almeno virtualmente con la squadra.

Grazie ad un parziale di quarto di 27-8 l’Alma Patti batte meritatamente il Cus e si prepara già da oggi alla trasferta sarda in casa di Selargius.

Alma Patti: Coppolino 2, Stoichkova 3, Galbiati 11, Merrina ne, Cupido 26, Sciammetta ne, Diouf ne, Verona 20, Boccalato 4, Manfrè 2. All.: Buzzanca

Cus Cagliari: Puggioni 13, Serra ne, Striulli ne, Caldaro 7, Saias 4, Petrova, Madeddu 3, Niola 3, Prosperi 16, Ljubenovic 14. All.: Xaxa

Parziali: 14-21, 10-15, 18-16, 27-8.